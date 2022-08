Matteo Carminati e quel suo impegno in Croce Bianca | “Una casa speciale”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 1 agosto 2022), lo studente 25enne di Sorisole, precipitato nella zona del Vaccarizza, a 1600 metri di quota ad Ardesio, era un ragazzo solare e da sempre attento al prossimo, alla comunità. Pubblichiamo un suo testo del 10 ottobre 2020, quando terminava il suodi soccorritore in. “Difficilmente scrivo e condivido le mie esperienze e pensieri sui social network, preferisco di solito tenermeli stretti a me e alle persone con cui li ho condivisi, ma questa volta ho deciso di concedermi qualche minuto per buttare giù un paio di parole perché non è un’esperienza qualsiasila che ho concluso: oggi, circa un’ora fa, ho timbrato per l’ultima volta il mio badge da volontario del servizio civile. Per l’ultima volta ho sentitobip che antecedeva ...