Matic, compleanno con Dybala. E una sorpresa in ascensore (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA - Prima i festeggiamenti a Trigoria con la squadra, poi il compleanno di Nemanja Matic passato con la famiglia e qualche amico. Uno di questi è Paulo Dybala presente alla cena organizzata al ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA - Prima i festeggiamenti a Trigoria con la squadra, poi ildi Nemanjapassato con la famiglia e qualche amico. Uno di questi è Paulopresente alla cena organizzata al ...

LorenzoFracassa : RT @forzaroma: Roma, cena di squadra per il compleanno di Matic #ASRoma #SerieA #Dybala - lugwaja : RT @LAROMA24: ?? #Matic compie 34 anni e festeggia il suo compleanno in compagnia di #Dybala ???? ?? I due nuovi acquisti della #AsRoma hanno… - TrueLoveDany : Ma i vicini di @NemanjaMatic?!!! Che meraviglia essere romanisti ????! Buon compleanno Nemanja! Roma è casa tua ??! #asroma #matic - forzaroma : Roma, cena di squadra per il compleanno di Matic #ASRoma #SerieA #Dybala - CorSport : #Matic, compleanno con #Dybala. E una sorpresa in ascensore ?? -