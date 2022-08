Manchester United | Cristiano Ronaldo | “Felice di essere tornato”

(Di lunedì 1 agosto 2022) Attraverso un post su Instagram, breve ma eloquente,ha lasciato trapelare un indizio riguardo il suo futuro. “Happy to be back“, vale a dire “di“, ha scritto il portoghese, che dopo aver saltato la preparazione estiva ed aver detto di voler cambiare aria, èa vestire la maglia del. Il numero 7 di Madeira lo ha fatto in occasione dell’amichevole contro il Rayo Vallecano, disputando solamente il primo tempo e lasciando l’impianto 10 minuti prima della fine dell’incontro. SportFace.

Corriere : Ronaldo, messaggio allo United: gioca 45’ poi lascia lo stadio a gara in corso. Tifosi furiosi - DiMarzio : Chi è #Bailly, il centrale difensivo dello United che piace alla #Roma di #Mou. Con il #portoghese ha un feeling sp… - DiMarzio : #PremierLeague, @ManUtd | Cristiano #Ronaldo è arrivato al centro sportivo del club insieme all'agente Jorge Mendes… - sportface2016 : #ManchesterUnited, #CristianoRonaldo: “Felice di essere tornato” - pasquale_caos : RT @Corriere: Ronaldo, messaggio allo United: gioca 45’ poi lascia lo stadio a gara in corso. Tifosi furiosi -

