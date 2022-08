La procura indaga per sottrazione di minore - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 1 agosto 2022) La figlia dello spezzino portata dalla madre in Africa nel giugno dello scorso anno (foto d'archivio) sottrazione di minore all'estero. E' il reato per il quale il pm Simonetta Simonini indaga una ... Leggi su lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022) La figlia dello spezzino portata dalla madre in Africa nel giugno dello scorso anno (foto d'archivio)diall'estero. E' il reato per il quale il pm Simonetta Simoniniuna ...

infoitinterno : Bambina annegata nel lago in gita col Grest, la Procura indaga animatori e staff - Gazzettino : Bimba annegata nel lago in gita col Grest, la Procura indaga animatori e staff - Massimi68945038 : Per fortuna il tavolino con tre persone sedute non hanno subito nessuna conseguenza, Di Maio, Letta , Calenda dicon… - Ghibli380 : RT @erretti42: All’ispettore Jacoboni chiederei di rinverdire i fasti dei tempi della fantomatica Beatrice Di Maio: “Cyber propaganda M5S,… - PratoUsb : RT @usbsindacato: Le indagini sulla scomparsa di Daouda diventano un’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere La Procura di Ragusa… -