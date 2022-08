Grande Fratello: saltano anche questi concorrenti (Di lunedì 1 agosto 2022) Brutte notizie per i fan del Grande Fratello Vip: salta la partecipazione di alcuni concorrenti. Vediamo insieme i dettagli. Sono in arrivo brutte notizie per gli amanti del Grande Fratello Vip e per lo stesso Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, si è trovato costretto a rinunciare alla presenza di alcuni possibili concorrenti. Dopo giorni di voci ed indiscrezioni a dare qualche conferma in più ci ha pensato TvBlog, sul suo portale. Andiamo a vedere insieme cosa ha riportato. Brutte notizie per i fan del Grande Fratello Vip: salta la partecipazione di alcuni concorrentiNonostante siamo quasi ad Agosto, la macchina del Grande Fratello Vip è già in movimento. Come è terminata la ... Leggi su formatonews (Di lunedì 1 agosto 2022) Brutte notizie per i fan delVip: salta la partecipazione di alcuni. Vediamo insieme i dettagli. Sono in arrivo brutte notizie per gli amanti delVip e per lo stesso Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, si è trovato costretto a rinunciare alla presenza di alcuni possibili. Dopo giorni di voci ed indiscrezioni a dare qualche conferma in più ci ha pensato TvBlog, sul suo portale. Andiamo a vedere insieme cosa ha riportato. Brutte notizie per i fan delVip: salta la partecipazione di alcuniNonostante siamo quasi ad Agosto, la macchina delVip è già in movimento. Come è terminata la ...

mariobrega71 : @Ern4Pel arriva fino al 16 il grande fratello ? ahi... - AnnalisaAnasta : Non serve a nessuno condividere sui social il video di un omicidio brutale se non per il solito approccio da Grande… - ninaoraloso : RT @OsservaMy: Con i ragazzi mi hanno aiutato il fratello di Loredana e sua moglie, che si sono trasferiti al piano di sotto. I miei figli… - noisovrani80 : Gli Amici di Draghi, per Vendetta, si sono Attivati creando regole Restrittive per l'acquisto di Titoli di Stato It… - Mark33846202 : @natannever1970 Buongiorno fratello grande ?????? -