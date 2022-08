Fragole fresche | se non fai questa ricetta | ti perdi un piatto da mille e una notte!

Leggi su pianetadonne.blog

Le fragole sono una vera delizia in qualsiasi stagione, ciò che conta è che siano da agricoltura biologica. Solo scegliendole da filiera controllata o coltivandole direttamente nell'orto o sul terrazzo, saremo certe che non siano contaminate da pesticidi o sostanze nocive. Che sia per una macedonia, per un gelato, per una torta o per una marmellata, vanno ripulite dal picciolo. Se il frutto è ricco di vitamina C, anche le foglie sono una fonte importante di micronutrienti benefici per il nostro organismo: vitamina C e k, ferro, antiossidanti e tannino, un polifenolo utilissimo al sistema immunitario. Quanto spreco allora! Ma già nell'antichità, le loro virtù erano note ai nativi americani che le impiegavano per medicare tagli e ferite, in modo da accelerare la guarigione.