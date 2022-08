Dormire con il ventilatore acceso è una buona idea? Sì ma con attenzione

(Di lunedì 1 agosto 2022) Gli esperti hanno già avvisato, il caldo sta tornando. La nuova ondata di calore colpirà l’Italia e, tra i molti problemi che porta con sé la mancanza di sonno, o comunque un riposo disturbato, è tra i più frequenti. Oltre all’aria condizionata, sono d’aiuto i ventilatori per, spesso sottovalutati, soprattutto se lasciati accesi tutta la notte. «Occorre però fare una precisazione: ilsmuove l’aria offrendo una piacevole sensazione di fresco, paragonabile ad una brezza naturale, ma non abbassa la temperatura che ci circonda», risponde il dottor Alessandro Zanasi, Direttore del centro per la cura della tosse di Primus Forlì Medical Center.di notte: si può ...

