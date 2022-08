DAZN, utenti in crescita: è dietro a Netflix, Amazon e Disney (Di lunedì 1 agosto 2022) Crescono gli utenti unici delle piattaforme di contenuti audiovisivi a pagamento online (VOD), come emerge dai dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni relativi al primo trimestre dell’anno pubblicati oggi dall’Agcom. “L’andamento degli utenti unici delle piattaforme di contenuti audiovisivi a pagamento online (VOD), lo scorso marzo, con 16,1 milioni, ha visto una crescita 1,7 milioni rispetto al marzo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 1 agosto 2022) Crescono gliunici delle piattaforme di contenuti audiovisivi a pagamento online (VOD), come emerge dai dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni relativi al primo trimestre dell’anno pubblicati oggi dall’Agcom. “L’andamento degliunici delle piattaforme di contenuti audiovisivi a pagamento online (VOD), lo scorso marzo, con 16,1 milioni, ha visto una1,7 milioni rispetto al marzo Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Media #Notizie DAZN, utenti in crescita: è dietro a Netflix, Amazon e Disney: Crescono gli utenti unici delle piat… - CalcioFinanza : DAZN, utenti online in crescita rispetto al 2021: è dietro a Netflix, Amazon e Disney nei dati dell'Osservatorio su… - mchicco : #Dazn guadagna solo mezzo milione di utenti unici nel primo trimestre del 2022, il primo inverno con tutta la Serie… - scarlots : RT @GiovanniCocconi: In Italia a marzo Netflix registra 9,2 milioni di utenti unici (+5,5% su base annua), seguita da Amazon Prime con 7 mi… - GiovanniCocconi : In Italia a marzo Netflix registra 9,2 milioni di utenti unici (+5,5% su base annua), seguita da Amazon Prime con 7… -