Armando Incarnato di Uomini e Donne si filma in moto a 240 km/h: follia social e niente scuse (Di lunedì 1 agosto 2022) Armando Incarnato torna a far discutere per un video folle postato sui social in cui si lancia in una corsa in moto raggiungendo i 240 km/h e filmandosi. Il protagonista del trono over di Uomini e Donne, inevitabilmente è stato travolto dalle polemiche sotto al video in questione. Lui però, piuttosto che ammettere l'errore cancellando... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

