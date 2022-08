Arisa: “Sono tutte le donne e sono anche un uomo” (Di lunedì 1 agosto 2022) Un post di Arisa tra foto e parole è una nuova dichiarazione che testimonia la sua unicità. Uno scatto con il suo nuovo corpo, con i suoi capelli, questa volta niente extension, Arisa è se stessa, copre le parti intime, resta tutto il resto e tutto il resto riceve un pieno di cuori e di commenti positivi da parte dei follower. Arisa si dichiara gender fluid? Lo scrivono tutti ma è questo che voleva dire la cantante? “sono ogni donna ma sono anche un uomo e non c’è niente di sbagliato in me” è il suo primo commento ma dopo qualche ora avverte il bisogno di spiegare quella frase, quella foto, la nuova Arisa. Arisa: “sono il risultato del mio vissuto” Tra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 agosto 2022) Un post ditra foto e parole è una nuova dichiarazione che testimonia la sua unicità. Uno scatto con il suo nuovo corpo, con i suoi capelli, questa volta niente extension,è se stessa, copre le parti intime, resta tutto il resto e tutto il resto riceve un pieno di cuori e di commenti positivi da parte dei follower.si dichiara gender fluid? Lo scrivono tutti ma è questo che voleva dire la cantante? “ogni donna maune non c’è niente di sbagliato in me” è il suo primo commento ma dopo qualche ora avverte il bisogno di spiegare quella frase, quella foto, la nuova: “il risultato del mio vissuto” Tra ...

