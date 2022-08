Aggredito e picchiato a sangue | 74enne trovato morto nel suo letto Si cercano due uomini

(Di lunedì 1 agosto 2022) Un uomo di 74 anni è statoieri sera nel suoa Massa Finalese, in provincia di Modena. Dai primi riscontri sembra sia stato. I vicini di casa avrebbero riferito di aver visto due persone uscire dalla casa, in via Volta. Come riferisce la Gazzetta di Modena, circostanza confermata in ambienti investigativi, sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando due. Qualcuno li avrebbe visti nelle ore precedenti utilizzare l’auto della vittima. E’ già stata disposta l’autopsia e sono in corso indagini per ricostruire il contesto di vita e le relazioni del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

