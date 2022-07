Psg-Nantes | programma e telecronisti Sky Supercoppa francese 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 31 luglio 2022) Ile isu Sky di Psg-, match valido come. Comincia quindi ufficialmente la stagione in Francia, dove si assegna il primo trofeo con i parigini da una parte, vincitori della Ligue 1, e gli uomini di Kombouaré, vincitori a sorpresa della coppa nazionale in una inusuale finale contro il Nizza, Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 20:00 di domenica 31 luglio. Psg-sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv con la telecronaca di Massimo Marianella. SportFace.