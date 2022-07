Ponza, yacht a fuoco in rada al Frontone: tutti in acqua, nessun ferito - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 luglio 2022 - Uno yacht di circa dodici metri ha preso fuoco nelle acque di Ponza mentre si trovava di fronte alla spiaggia del Frontone dove erano all'ancora molte altre imbarcazioni. Gli ... Leggi su quotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 luglio 2022 - Unodi circa dodici metri ha presonelle acque dimentre si trovava di fronte alla spiaggia deldove erano all'ancora molte altre imbarcazioni. Gli ...

