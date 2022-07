Will Smith rompe il silenzio e (in un video) chiede scusa a Chris Rock (Di sabato 30 luglio 2022) Su YouTube l'attore parla apertamente del suo grande dispiacere e riflette sul gesto che gli ha rovinato relazioni personali e carriera Leggi su vanityfair (Di sabato 30 luglio 2022) Su YouTube l'attore parla apertamente del suo grande dispiacere e riflette sul gesto che gli ha rovinato relazioni personali e carriera

trash_italiano : Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar. “Ho provato a contattare Chris, ma ho saputo che… - infoitcultura : SOTTOTITOLI Will Smith si scusa con Chris Rock per lo schiaffo agli Oscar - cuccarini_marco : @hereisISA Bha, Will Smith inizialmente ha riso, le battute su i problemi di salute si posso fare certamente, poi p… - bonfigliolimas2 : - YeanPerez2 : RT @trash_italiano: Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar. “Ho provato a contattare Chris, ma ho saputo che lui… -