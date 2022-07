Traffico Roma del 30-07-2022 ore 09:30 (Di sabato 30 luglio 2022) Luceverde Roma Buon sabato mattina da Simone Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento in queste ore incidenti su Corso Francia altezza Vigna Stelluti è sul lungotevere in Augusta incidenti non ancora risolti completa prestare attenzione in via della Magliana rottura di una tubatura tra via del Fosso della Magliana & via del Trullo allagamenti moderare la velocità a Monteverde lavori Questa mattina in via di Donna Olimpia chiusa verso Villa Pamphili a Roma est chiusa per lavori via Raul follerau in zona piazza Bologna lavori sul viale delle provincie modifiche per la circolazione nell’area attorno al piazzale possibili chiusure e deviazioni con queste tutto dettagli di queste altre notizie nel sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce ... Leggi su romadailynews (Di sabato 30 luglio 2022) LuceverdeBuon sabato mattina da Simone Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento in queste ore incidenti su Corso Francia altezza Vigna Stelluti è sul lungotevere in Augusta incidenti non ancora risolti completa prestare attenzione in via della Magliana rottura di una tubatura tra via del Fosso della Magliana & via del Trullo allagamenti moderare la velocità a Monteverde lavori Questa mattina in via di Donna Olimpia chiusa verso Villa Pamphili aest chiusa per lavori via Raul follerau in zona piazza Bologna lavori sul viale delle provincie modifiche per la circolazione nell’area attorno al piazzale possibili chiusure e deviazioni con queste tutto dettagli di queste altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...

in_appennino : RT muoversintoscan '??In #A1 coda tra #Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma per traffico intenso #viabiliTOS' - umbriaOn : #A1, #camion si ribalta: #problemi per il #traffico. #Ripercussioni anche per chi viaggia verso l'#Umbria e #Roma - muoversintoscan : ??In #A1 coda tra #Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma per traffico intenso #viabiliTOS - tanigraziella : @gdt62 @repubblica @rep_roma @Roma @gualtierieurope @Sabrinalfonsi @mcacciaglia64 @stormi1904 @gicvd @100Clacco… - VAIstradeanas : 08:53 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h -