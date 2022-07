Ti svelo come conservo l’anguria per un anno, ed è ancora deliziosa e fresca. (Di sabato 30 luglio 2022) l’anguria è uno dei frutti tipici della stagione estiva e nunciare al suo gusto durante l’inverno è quasi una fatica per noi; ma ora vi vogliamo insegnare un metodo antico per conservarla per circa 12 mesi. Ebbene sì: con l’aiuto di un barattolo di vetro e di qualche facile accorgimento possiamo conservare in casa delle fette di anguria e decidere di mangiarla quando desideriamo. Il procedimento per mettere sotto vetro la nostra anguria sarà facile. Devi solo leggere qui e non avere fretta. Mettiamoci subito a lavoro! Ingredienti. Per ogni barattolo dalla capacità di 3 litri dobbiamo usare come ingredienti: 5 tipi di pepe aromatico (bianco, rosa, verde, pimento, nero) 1 cucchiaino di sale 2 cucchiai di zucchero 1 cucchiaino di semi di aneto 5 kg di anguria 1 cucchiaino di acido citrico Procedimento per conservare l’anguria fino a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 30 luglio 2022)è uno dei frutti tipici della stagione estiva e nunciare al suo gusto durante l’inverno è quasi una fatica per noi; ma ora vi vogliamo insegnare un metodo antico per conservarla per circa 12 mesi. Ebbene sì: con l’aiuto di un barattolo di vetro e di qualche facile accorgimento possiamo conservare in casa delle fette di anguria e decidere di mangiarla quando desideriamo. Il procedimento per mettere sotto vetro la nostra anguria sarà facile. Devi solo leggere qui e non avere fretta. Mettiamoci subito a lavoro! Ingredienti. Per ogni barattolo dalla capacità di 3 litri dobbiamo usareingredienti: 5 tipi di pepe aromatico (bianco, rosa, verde, pimento, nero) 1 cucchiaino di sale 2 cucchiai di zucchero 1 cucchiaino di semi di aneto 5 kg di anguria 1 cucchiaino di acido citrico Procedimento per conservarefino a ...

