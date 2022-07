Supercoppa Olandese 2022: gol e spettacolo all’Amsterdam Arena, tra Ajax e PSV è 3-5 (Di sabato 30 luglio 2022) Vittoria piena di gol ed emozioni per il PSV Eindhoven contro l’Ajax nella Supercoppa Olandese 2022. La gara inizia subito fortissimo, con la rete appena superato il quarto d’ora dell’ex Tottenham Steven Bergwijn. Superata la mezz’ora arriva il pareggio degli “ospiti”, Guus Til, di testa, segna l’1-1. Lo stesso Til porta in vantaggio i suoi nel recupero del primo tempo, ancora di testa, ancora su assist di Gakpo. Nel secondo tempo pronti via e subito Antony pareggia nuovamente. Girandola di cambi e superata l’ora, nel giro di 3 minuti, il PSV vince la gara. Gakpo questa volta si mette in proprio e batte Gorter. Pochi secondi dopo firma la sua tripletta personale Til per il 2-4. L’Ajax non molla e riapre subito la gara con Kudus. A 15 dal termine poi però arriva, grazie al VAR, l’espulsione diretta di ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Vittoria piena di gol ed emozioni per il PSV Eindhoven contro l’nella. La gara inizia subito fortissimo, con la rete appena superato il quarto d’ora dell’ex Tottenham Steven Bergwijn. Superata la mezz’ora arriva il pareggio degli “ospiti”, Guus Til, di testa, segna l’1-1. Lo stesso Til porta in vantaggio i suoi nel recupero del primo tempo, ancora di testa, ancora su assist di Gakpo. Nel secondo tempo pronti via e subito Antony pareggia nuovamente. Girandola di cambi e superata l’ora, nel giro di 3 minuti, il PSV vince la gara. Gakpo questa volta si mette in proprio e batte Gorter. Pochi secondi dopo firma la sua tripletta personale Til per il 2-4. L’non molla e riapre subito la gara con Kudus. A 15 dal termine poi però arriva, grazie al VAR, l’espulsione diretta di ...

