Raspadori vuole il Napoli

Il Napoli e Raspadori sempre più vicini: Giuntoli ha offerto al giocatore del Sassuolo e della Nazionale un quinquennale con ingaggio a salire partendo da 2,5 milioni di euro, più bonus. Il Sassuolo chiede almeno 35 milioni per il cartellino mentre il Napoli è fermo a 25-26 più bonus. Dopo la cessione di Scamacca, il Sassuolo non ha alcuna fretta. Nel frattempo si è inserita anche la Juventus, e così il Sassuolo temporeggia confidando in una possibile asta per ottenere il massimo dalla cessione. Raspadori, però, ha scelto il Napoli e l'ha comunicato ai suoi agenti e alla dirigenza del Sassuolo. Quindi la mossa di non accettare la proposta di rinnovo è chiara. Il calciatore della nazionale apprezza molto l'interesse del Napoli, con cui avrebbe la possibilità di giocare in Champions ...

