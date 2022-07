Pettegolezzi e denunce tra mogli di calciatori Vince lady Rooney - Cronaca - quotidiano.net

(Di sabato 30 luglio 2022) Trionfo per Coleen(foto qui sopra) e umiliazione per Rebekah Vardy (foto in alto) nella cosiddetta "guerra delle Wags" " consorti e fidanzate diinglesi " ossia la battaglia ...

Lady Rooney, in stile Aghata Christie ha organizzato una trappola allo scopo di scoprire la gola profonda di una serie dimediatici, ed è arrivata a conclusione che a spifferare gli ...Gelosa della sua privacy la Rodriguez sa già che si troverà al centro die discussioni,... Belen pare abbia persino minacciatonel caso in cui lui dovesse parlare di lei o della ...Trionfo per Coleen Rooney (foto qui sopra) e umiliazione per Rebekah Vardy (foto in alto) nella cosiddetta "guerra delle Wags" – consorti e fidanzate di calciatori inglesi – ossia la battaglia giudizi ...Trionfo per Coleen Rooney e umiliazione per Rebekah Vardy nella cosiddetta "guerra delle Wags", ossia la battaglia giudiziaria fra ex amiche combattuta a Londra senza esclusione di colpi e in favor di ...