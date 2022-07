NET - IDEA: Torino promuove la diversità, l'interculturalità, l'antidiscriminazione e l'inclusione delle minoranze (Di sabato 30 luglio 2022) Net - IDEA, inoltre, si propone di sviluppare una cooperazione a lungo termine e scambio grazie alla creazione di una Community of Practices composta dai funzionari che hanno partecipato al corso e ... Leggi su quotidianopiemontese (Di sabato 30 luglio 2022) Net -, inoltre, si propone di sviluppare una cooperazione a lungo termine e scambio grazie alla creazione di una Community of Practices composta dai funzionari che hanno partecipato al corso e ...

sassuolonews : Calciomercato Sassuolo: idea Konrad de la Fuente ma c'è concorrenza - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: Finn Balor: “Vince McMahon non credeva potessi essere un heel, ma ha cambiato idea” - roma_magazine : TWEET - Romano: 'Il Real torna alla carica per Fabian, idea parametro zero per il 2023' - Zona_Wrestling : Finn Balor: “Vince McMahon non credeva potessi essere un heel, ma ha cambiato idea” - quotidianopiem : NET-IDEA: Torino promuove la diversità, l’interculturalità, l’antidiscriminazione e l’inclusione delle minoranze -