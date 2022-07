Inter-Lione 2-2 VIDEO HIGHLIHGTS | i nerazzurri rimontano con Lukaku e Barella

Inter : 31' Passa in vantaggio il Lione con Lacazette #InterLione | 0-1 #ForzaInter - FcInterNewsit : ?? L’Inter in partenza verso Cesena in vista dell’amichevole contro il Lione. C’è Skriniar, con lui anche Gosens. As… - Inter : Ha segnato una doppietta contro il Lione in @ChampionsLeague, stiamo parlando di...? ????? - Adnkronos : #InterLione, il risultato finale. #ultimora - PePe88639893 : RT @InterHubOff: ?? FULL TIME ???? Inter 2 - 2 Lione ?? 51’ Lukaku, 65’ Barella // 30’ Lacazette, 49’ Cherki -

Commenta per primodi rimonta al Manuzzi di Cesena, dove i nerazzurri vanno sotto di due gol contro ilma riescono a reagire con Lukaku e Barella. Diverse le occasioni da rete fallite dagli uomini di Inzaghi,...All'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, l'chiude in rimonta sul 2 - 2 il test contro l'Olympique. Tra i più attesi di giornata, André Onana che vive il suo esordio da titolare alternando buone parate e giocate con i piedi sicure ...L’Inter di Simone Inzaghi, nell’amichevole di Cesena contro il Lione, non va oltre un 2-2 in rimonta che non ha dato buone sensazioni soprattutto nella prima frazione. I nerazzurri sono andati ...(ANSA) - MILANO, 30 LUG - L'Inter pareggia in rimonta per 2-2 contro il Lione in un'amichevole andata in scena a Cesena. Dopo il doppio vantaggio francese firmato da Lacazette e Cherki, i ...