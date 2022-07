Carlo Recalcati raggiante per la BB14: «Brindiamo alla continuità del team» (Di sabato 30 luglio 2022) L’intervista Parla il senior assistant della Nazionale italiana di basket: «La soddisfazione per il futuro della squadra bergamasca». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 30 luglio 2022) L’intervista Parla il senior assistant della Nazionale italiana di basket: «La soddisfazione per il futuro della squadra bergamasca».

carlo_masera : RT @Gi71376847: Come sempre @Recalcati colpisce nel segno” se ci fosse davvero un patto repubblicano( forze del centrosinistra e quelle lib… - carlo_masera : RT @Giovann00341278: @Lastefi10 A Calenda, francamente, non lo so, visto che si è speso personalmente per lui alle Europee e alle comunali… - AntoDamiano1996 : Appena sentito Carlo Zampa, e mi ricordo quando a Controcampo facevano sentire i gol con le telecronache dei telecr… -