Atp Umago 2022: Sinner travolge Agamenone nel derby azzurro e vola in finale (Di sabato 30 luglio 2022) Jannik Sinner sconfigge con un sonoro 6-1 6-3 Franco Agamenone e stacca il pass per la finale dell'Atp 250 di Umago 2022. A senso unico la seconda semifinale del torneo croato, in cui il classe 2001 si è aggiudicato il derby azzurro in 1h24?. Prima finale stagionale per Sinner, che poche settimane dopo la vittoria agli ottavi di Wimbledon ritrova Carlos Alcaraz. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA LA PARTITA – Primo set a senso unico, in cui Sinner sale in cattedra fin dalle battute iniziali e scappa sul 5-0 nel giro di poco. Agamenone si sblocca nel finale ed evita il bagel, ma non può impedire che il suo avversario s'imponga con un comodo ...

