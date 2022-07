Valentina aveva paura e voleva cambiare vita Suo figlio resta in carcere | si cerca un complice

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 29 luglio 2022)Giunta,un futuro diverso per lei e per i suoi due figli ma il più grande, era troppo legato a suo padre, un padre che era una sorta di mito da seguire. Poco importa se in passatofatto del male a, se era ina scontare la sua pena. Il quindicenne non ha perdonato a sua madre la scelta di pensare a qualcosa di diverso per il domani. Sarebbe questo il movente dell’omicidio. Il ragazzo,in, si è assunto la responsabilità dell’omicidio di sua madre ma la procura continua le sue indagini, siun possibile, una persona che possa aver aiutato ildella Giunta. Il quindicenne è ...