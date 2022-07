Un motore ad acqua per satelliti e astronavi: Thales Alenia scommette su Miprons (Di venerdì 29 luglio 2022) Accordo tra il colosso dello spazio e la startup creata da Angelo Minotti per sviluppare propulsori il cui carburante sono ossigeno e idrogeno ottenuti con l’elettrolisi. Servirà a far muovere satelliti e apre la strada al futuro anche dei viaggi interplanetari Leggi su repubblica (Di venerdì 29 luglio 2022) Accordo tra il colosso dello spazio e la startup creata da Angelo Minotti per sviluppare propulsori il cui carburante sono ossigeno e idrogeno ottenuti con l’elettrolisi. Servirà a far muoveree apre la strada al futuro anche dei viaggi interplanetari

