Seth Rollins: “Ho dovuto impegnarmi più di Roman (Reigns) per aver successo in WWE” (Di venerdì 29 luglio 2022) Seth Rollins è stato impegnato nelle scorse ore in alcune interviste pubblicitarie in vista del ppv Summerslam, in onda sabato notte (ora americana). Al wrestler è stato chiesto un pensiero su questo decennio (quasi) passato in WWE, dove si è tolto diverse e importanti soddisfazioni. Nella risposta ha voluto sottolineare la differenza tra sé e i colleghi. Le parole di Seth Rollins “Non sono mai stato il prototipo del wrestler WWE. Non sono come John (Cena), Roman (Reigns) o Hulk (Hogan). Non ho mai avuto la strada spianata. Non fraintendermi: anche loro si sono impegnati ogni giorno, hanno lavorato duramente. E li ammiro. Ma io non rispetto un modello. Come non lo rispettavano Shawn Michaels, Bret Hart, Randy Savage. Ci siamo dovuti impegnare di più per arrivare al ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 29 luglio 2022)è stato impegnato nelle scorse ore in alcune interviste pubblicitarie in vista del ppv Summerslam, in onda sabato notte (ora americana). Al wrestler è stato chiesto un pensiero su questo decennio (quasi) passato in WWE, dove si è tolto diverse e importanti soddisfazioni. Nella risposta ha voluto sottolineare la differenza tra sé e i colleghi. Le parole di“Non sono mai stato il prototipo del wrestler WWE. Non sono come John (Cena),) o Hulk (Hogan). Non ho mai avuto la strada spianata. Non fraintendermi: anche loro si sono impegnati ogni giorno, hanno lavorato duramente. E li ammiro. Ma io non rispetto un modello. Come non lo rispettavano Shawn Michaels, Bret Hart, Randy Savage. Ci siamo dovuti impegnare di più per arrivare al ...

