Fiducia in calo. Per sudditi o cittadini? (Di venerdì 29 luglio 2022) Cala in Italia la Fiducia di imprese e famiglie – certifica l’Istat – mentre la politica è alle prese con una campagna elettorale dai toni surreali dove per apparire credibili i partiti e i loro somiglianti s’impegnano a seguire più o meno pedissequamente l’agenda Draghi. L’agenda, cioè, del presidente del Consiglio di fatto sFiduciato e mandato a casa con qualche mese di anticipo sulla fine naturale del suo mandato.La ragione è molto semplice perché mai come in questa stagione balorda le cose da fare per tenere in piedi il Paese sono scolpite nella pietra del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e incardinate a Bruxelles. Dunque, almeno a parole avanti tutta con le azioni e le riforme che sono alla base del forte finanziamento ricevuto dall’Europa con il beneplacito (anche se condizionato) di tutti i partner.Ma c’è sempre un ma a complicare ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) Cala in Italia ladi imprese e famiglie – certifica l’Istat – mentre la politica è alle prese con una campagna elettorale dai toni surreali dove per apparire credibili i partiti e i loro somiglianti s’impegnano a seguire più o meno pedissequamente l’agenda Draghi. L’agenda, cioè, del presidente del Consiglio di fatto sto e mandato a casa con qualche mese di anticipo sulla fine naturale del suo mandato.La ragione è molto semplice perché mai come in questa stagione balorda le cose da fare per tenere in piedi il Paese sono scolpite nella pietra del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e incardinate a Bruxelles. Dunque, almeno a parole avanti tutta con le azioni e le riforme che sono alla base del forte finanziamento ricevuto dall’Europa con il beneplacito (anche se condizionato) di tutti i partner.Ma c’è sempre un ma a complicare ...

NotizieTg : Istat: cala fiducia consumatori-imprese 12.57 In calo la fiducia di consumatori e imprese a Luglio. Per i consuma… - DGC49740861 : @Stronza E il tuo 'aoso'veramenteancorabbona' ha avuto un drastico calo dell'indice di fiducia...?????? - intesasanpaolo : ?? #CommentoFlash Fiducia in calo in area euro, sorprende al rialzo l’inflazione tedesca a luglio; negli USA la stim… - IvanoMulone : @vic462 @ilfattoblog A me pare, ma potrei sbagliarmi, che i 5 cosi, in calo plateale di consensi, abbiano scritto 9… - consumatorirt : RT @fedcons: #Istat: il calo della #fiducia dei #consumatori è un segnale allarmante. Urgente intervenire per sostenere le famiglie in diff… -