De Laurentiis contestato ancora | duro striscione all’esterno del Maradona

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 29 luglio 2022) Probabilmente da quando è diventato presidente del Napoli, Aurelio Denon ha mai dovuto fronteggiare una contestazione così dura e roboante da parte dei tifosi del Napoli. Una vera e propria crepa quella che si è venuta a creare tra la tifoseria e la società azzurra. Hanno certamente inciso le strategie di mercato adottate dalla società: vendere in un colpo solo giocatori del calibro di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens. Tali mosse hanno mandato su tutte le furie i supporters partenopei, che non hanno perso occasione per criticare il presidente – Vedi presentazione della squadra a Dimaro – Aurelio De, in qualsiasi occasione. Nonostante i nuovi acquisiti il malcontento dei tifosi non si è placato. Infatti poco fa, fuori dalè apparso un nuovocontro il patron Aurelio De ...