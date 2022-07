Canoa slalom, Mondiali 2022: Marta Bertoncelli è in semifinale anche nella canadese! (Di venerdì 29 luglio 2022) Cinquina per l’Italia e doppietta personale per Marta Bertoncelli, la quale ai Mondiali 2022 di Canoa slalom ed extreme slalom in corso ad Augusta, in Germania, centra il passaggio in semifinale nella seconda run delle qualificazioni della canadese femminile. Elena Borghi e i tre italiani impegnati nella gara maschile ce l’avevano fatta nella prima run. nella seconda run femminile, con gli ultimi 10 pass in palio per le semifinali, il miglior crono lo fa segnare l’ucraina Viktoriia Us, prima in 107.29 grazie ad un percorso netto, ma passa il turno Marta Bertoncelli, la quale, dopo aver centrato ieri il passaggio in semifinale nel K1, ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Cinquina per l’Italia e doppietta personale per, la quale aidied extremein corso ad Augusta, in Germania, centra il passaggio inseconda run delle qualificazioni della canadese femminile. Elena Borghi e i tre italiani impegnatigara maschile ce l’avevano fattaprima run.seconda run femminile, con gli ultimi 10 pass in palio per le semifinali, il miglior crono lo fa segnare l’ucraina Viktoriia Us, prima in 107.29 grazie ad un percorso netto, ma passa il turno, la quale, dopo aver centrato ieri il passaggio innel K1, ...

zazoomblog : Canoa slalom Mondiali 2022: quattro azzurri già in semifinale nella canadese! Avanti Elena Borghi e i tre uomini -… - zazoomblog : Canoa slalom oggi Mondiali 2022: orari 29 luglio programma tv streaming italiani in gara - #Canoa #slalom… - SportHubOff : ???????? Subito un bronzo per l’#Italia ai Mondiali di canoa slalom in corso di svolgimento ad #Augusta in Germania. I… - sportface2016 : Canoa Slalom, #Augsburg2022: bronzo per gli azzurri nella canadese maschile a squadre - zazoomblog : Canoa slalom oggi Mondiali 2022: orari 27 luglio programma tv streaming italiani in gara - #Canoa #slalom #Mondiali… -