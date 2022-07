Anche Macron ‘riabilita’ Mohammad bin Salman | il principe ereditario e partner commerciale accolto all’Eliseo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 luglio 2022) Una reggia in stile Luigi XIV tutta per lui e immersa nello sfarzo più estremo. Lo Château Louis XIV, “pied-a-terre” in Francia delsaudita Mohammed Bin, dista pochi chilometri da Parigi. Una sistemazione lussuosa come richiede il. Nulla di strano dunque, se non fosse che quella dimora tanto gradita dal leader saudita, tanto da averla acquistata nel 2015 per circa 300 milioni di dollari, è stata costruita 10 anni fa da Emad Khashoggi, cugino dell’editorialista del Washington Post, Jamal Khashoggi, ucciso nel 2018 all’interno dell’ambasciata saudita in Turchia e del quale assassinio binè considerato il mandante. L’ennesimo sfregio alla memoria del giornalista saudita, dopo il processo farsa messo in piedi da Riyad che – come è ...