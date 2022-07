?? – Nuno Tavares (Arsenal) atteso all’OM (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-28 17:13:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: È un capovolgimento della situazione come a volte esiste durante la finestra di mercato: Nuno Tavares dovrebbe molto probabilmente firmare con OM per la prossima stagione. La fascia sinistra (22 anni) è comunque attesa a Marsiglia nelle prossime ore per sottoporvi la visita medica. Ma la dirigenza del Marsiglia è rimasta prudente mercoledì sera dopo l’iniziale voltafaccia di dieci giorni fa del giocatore, che non sembrava più così sicuro di voler entrare nel club. Tanto più sospettosi in quanto l’arrivo di Darko Lazovic (Hellas Verona), piano B, era fallito anche all’ultimo momento quando era stato programmato il suo volo privato per il Marsiglia. Un prestito secco per una stagione menzionata Dopo questo nuovo ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-28 17:13:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: È un capovolgimento della situazione come a volte esiste durante la finestra di mercato:dovrebbe molto probabilmente firmare con OM per la prossima stagione. La fascia sinistra (22 anni) è comunque attesa a Marsiglia nelle prossime ore per sottoporvi la visita medica. Ma la dirigenza del Marsiglia è rimasta prudente mercoledì sera dopo l’iniziale voltafaccia di dieci giorni fa del giocatore, che non sembrava più così sicuro di voler entrare nel club. Tanto più sospettosi in quanto l’arrivo di Darko Lazovic (Hellas Verona), piano B, era fallito anche all’ultimo momento quando era stato programmato il suo volo privato per il Marsiglia. Un prestito secco per una stagione menzionata Dopo questo nuovo ...

