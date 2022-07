“Una tragedia”. Sara muore a 30 anni mentre fa jogging. È stata travolta all’improvviso (Di giovedì 28 luglio 2022) travolta e uccisa mentre fa jogging. Sara Bartoli, 30 anni, è morta così sulla via Grevigiana sp 92 che conduce da San Casciano a Mercatale di cui era originaria. Si è consumata in questo modo nel fiorentino l’ennesima tragedia stradale. L’auto guidata da un 38enne della zona ha investito frontalmente la ragazza intorno alle 19 e 30 all’altezza del Tondo alle Corti. Secondo le prime ricostruzioni pare che l’uomo non abbia visto la donna perché accecato dal sole, i cui raggi a quell’ora sono piuttosto bassi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno tentato di rianimare la 30enne, ma purtroppo le ferite sono risultate fatali. Sara Bartoli era molto conosciuta nella comunità di San Casciano, nel Chianti. Era infatti una runner e grande appassionata ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)e uccisafaBartoli, 30, è morta così sulla via Grevigiana sp 92 che conduce da San Casciano a Mercatale di cui era originaria. Si è consumata in questo modo nel fiorentino l’ennesimastradale. L’auto guidata da un 38enne della zona ha investito frontalmente la ragazza intorno alle 19 e 30 all’altezza del Tondo alle Corti. Secondo le prime ricostruzioni pare che l’uomo non abbia visto la donna perché accecato dal sole, i cui raggi a quell’ora sono piuttosto bassi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno tentato di rianimare la 30enne, ma purtroppo le ferite sono risultate fatali.Bartoli era molto conosciuta nella comunità di San Casciano, nel Chianti. Era infatti una runner e grande appassionata ...

