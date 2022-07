PSG, Gueye può tornare in Premier (Di giovedì 28 luglio 2022) Galtier continua a sfoltire la rosa del PSG e tra gli esuberi c'è anche Idrissa Gueye: secondo la stampa britannica, il centrocampista... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) Galtier continua a sfoltire la rosa del PSG e tra gli esuberi c'è anche Idrissa: secondo la stampa britannica, il centrocampista...

NMercato24 : Il PSG scarta Idrissa Gueye che finisce nel mirino dell'Everton. #Calciomercato #28luglio - news_mercato_ : #Calciomercato, interesse dell’#Everton per Gana #Gueye, centrocampista in uscita dal #PSG - calsciomercato : ????????L'Everton ha chiesto informazioni al Paris Saint-Germain per Gana Gueye: é uno dei nomi in lista ma le trattati… - tcm24com : L'Everton su Gana Gueye del PSG #PSG #Everton #Gueye - AnStorti : @MarcoLai_23 Gueye però è un giocatore di livello basso anche se molto facilmente tornerà utile quest’anno finalmen… -