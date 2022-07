Omicidio Vassallo, l’ex Premier Conte: “Dopo 12 anni, la svolta” (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPollica (Sa) – “Dopo 12 anni dall’Omicidio di Angelo Vassallo, la svolta nelle indagini è sicuramente una bella notizia”. Lo ha detto poco fa, commentando la notizia diramata dalla magistratura salernitana circa l’iscrizione nel registro degli indagati per l’Omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, di ben nove persone, tra cui due carabinieri, l’ex Premier e capo del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. “Il sindaco di Pollica è un simbolo di coraggio, legalità, lotta per l’ambiente e contro la criminalità. Il Movimento 5 Stelle non si è mai dimenticato del “sindaco pescatore” -ha ricordato Conte, rimarcando il lavoro fatto dalla commissione parlamentare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPollica (Sa) – “12dall’di Angelo, lanelle indagini è sicuramente una bella notizia”. Lo ha detto poco fa, commentando la notizia diramata dalla magistratura salernitana circa l’iscrizione nel registro degli indagati per l’del sindaco di Pollica, Angelo, di ben nove persone, tra cui due carabinieri,e capo del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. “Il sindaco di Pollica è un simbolo di coraggio, legalità, lotta per l’ambiente e contro la criminalità. Il Movimento 5 Stelle non si è mai dimenticato del “sindaco pescatore” -ha ricordato, rimarcando il lavoro fatto dalla commissione parlamentare ...

