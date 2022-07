Maltempo | esonda un torrente | acqua e fango invadono due Comuni Famiglie evacuate

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il caldo torrido su tutta l'Italia per settimane e poi l'improvviso. Ieri sera una forte tempesta si è abbattuta sull'alta Valcamonica, provocando l'zione delRe , tra Niardo ...

Ile le esondazioni hanno tagliato fuori i comuni colpiti, bloccando la statale, la ss42, invasa da fango e detriti trasportati dal torrente e la ferrovia. Si continua a lavorare da stanotte ..., il sindaco di Niardo: "Situazione drammatica. Esondati due torrenti e viabilità bloccata" Intanto, tra oggi e domani nel Nord Italia terminerà la tregua dalla morsa del caldo, che al Centro ...Il caldo torrido su tutta l'Italia per settimane e poi l'improvviso maltempo. Ieri sera una forte tempesta si è abbattuta sull’alta Valcamonica, provocando ...Allerta gialla oggi in Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. Oggi le Alpi torneranno a essere teatro di numerosi temporali che nel pomeriggio colpiranno anche il Piemonte per poi trasferi ...