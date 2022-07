Lecce: accordo con lo Slavia Praga per Samek (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Lecce è vicino alla definizione di un altro colpo in entrata in questa finestra di mercato: il direttore dell'area tecnica Pantaleo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilè vicino alla definizione di un altro colpo in entrata in questa finestra di mercato: il direttore dell'area tecnica Pantaleo...

dario_caserini : @AleInter910 @C1961Interista Ma io son d’accordo con te contestavano solo il tuo tweet che diceva che doveva giocar… - GoalItalia : RT @aledefelice24: Accordo totale tra #Lecce e #SlaviaPraha: Daniel #Samek sbarca in #SerieA ???????? @GoalItalia #Calciomercato - aledefelice24 : Accordo totale tra #Lecce e #SlaviaPraha: Daniel #Samek sbarca in #SerieA ???????? @GoalItalia #Calciomercato - Ilikepuglia : #Movida a #Lecce L’ordinanza firmata dal sindaco Salvemini prevede, nel periodo estivo, la chiusura anticipata all… - spaziolecce : RT @VerFilippo: Lupo (DS SPAL): '#Majer è un ottimo calciatore, ma cerchiamo un altro tipo di centrocampista.” Come sottolineato poche ore… -