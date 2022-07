Inter, Inzaghi: «Scudetto mancato per due punti, quest’anno vogliamo vincere» (Di giovedì 28 luglio 2022) Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in una Intervista a DAZN: ecco le dichiarazioni in vista della nuova stagione Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn. RIVINCITA – «Non direi, avrei messo una firma grandissima per fare la stagione che abbiamo fatto. Abbiamo fatto molto, molto bene; abbiamo giocato per lunga parte della stagione un bellissimo calcio, quindi sono molto soddisfatto. Poi sarebbe stata un’annata stratosferica con lo Scudetto che ci è mancato per due punti, cercheremo di farlo quest’anno sapendo che abbiamo delle rivali che vorranno fare altrettanto e che si sono rinforzate. Lavoriamo dal 6 di luglio con quell’obiettivo». Scudetto – «L’anno scorso dopo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Il tecnico dell’Simoneha parlato in unavista a DAZN: ecco le dichiarazioni in vista della nuova stagione Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Dazn. RIVINCITA – «Non direi, avrei messo una firma grandissima per fare la stagione che abbiamo fatto. Abbiamo fatto molto, molto bene; abbiamo giocato per lunga parte della stagione un bellissimo calcio, quindi sono molto soddisfatto. Poi sarebbe stata un’annata stratosferica con loche ci èper due, cercheremo di farlosapendo che abbiamo delle rivali che vorranno fare altrettanto e che si sono rinforzate. Lavoriamo dal 6 di luglio con quell’obiettivo».– «L’anno scorso dopo ...

