Imparare a chiedere scusa (Di giovedì 28 luglio 2022) Quando chiedere scusa chiedere scusa è un gesto che dimostra maturità, capacità di prendersi le proprie responsabilità e cura verso gli altri, ma quando bisognerebbe farlo? Sicuramente se abbiamo fatto un torto a qualcuno, scusarsi è una buona cosa. A volte ci rendiamo conto perfettamente di aver sbagliato e mentre altre volte il problema è proprio quello di non accorgersi di aver ferito una persona, cui facciamo un torto in modo inconsapevole o comunque in buona fede. Questo può capitare in diverse situazioni e in genere dipende da una differente visione di come sono andate le cose. Ogni circostanza o frase possono essere infatti interpretate e ognuno di noi ha il proprio punto di vista e i propri valori dunque può succedere di compiere azioni o pronunciare parole che percepiamo come normali e innocue ...

