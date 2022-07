I Maneskin non si fermano più | due nomination agli MTV VMA 2022

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 28 luglio 2022) Nelle celebre rassegna organizzata dall’emittente televisiva - dove vengono premiati i migliori videoclip musicali e canzoni degli ultimi dodici mesi - la rock band italiana è in lizza con I wanna be your slave nelle categorie Best Alternative e Best New Artist. E Supermodel vola nelle classifiche USA