Giulia De Lellis, il messaggio a chi soffre di acne: 'Se non vi accettate è normale' (Di giovedì 28 luglio 2022) Perchè far finta di accettarsi anche quando allo specchio non ci vediamo belli? Giulia De Lellis torna a parlare di un tema che le sta profondamente a cuore, la sua pelle, definita da lei stessa la ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) Perchè far finta di accettarsi anche quando allo specchio non ci vediamo belli?Detorna a parlare di un tema che le sta profondamente a cuore, la sua pelle, definita da lei stessa la ...

Menefreghista97 : Una litiga con Giulia de lellis e l'altra riceve attacchi misogini senza aver fatto nulla Tutto nella norma ?????? - tuseilmioniende : melisa è inutile che ti sbatti 1 nn ce l'hai solo tu 2 nn sei giulia de lellis - JordeenFairy : sbloccherei su instagram giulia de lellis solo per mettere like a questo commento di dayane dove la disintegra - andreastoolbox : Giulia De Lellis, il messaggio a chi soffre di acne: «Se non vi accettate è normale» FOTO - adtoomuch : Che poi dopo anni, siamo sempre lí. Giulia De Lellis non rompe le balle a nessuno, si fa i fatti suoi, scrive un su… -