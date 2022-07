'Troppo arroganti' - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 27 luglio 2022) Viviana Ponchia Non risulta che nelle discoteche si sia mai svolto un certamen con traduzioni di brani classici o medievali. Ma qualche ragione deve averla il titolare del Village di Varese, che ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Viviana Ponchia Non risulta che nelle discoteche si sia mai svolto un certamen con traduzioni di brani classici o medievali. Ma qualche ragione deve averla il titolare del Village di Varese, che ...

Perché la discoteca di Varese chiude, il messaggio del proprietario: "Avete rotto con i vostri litigi e la vostra arroganza, con il vostro Zio e Bro e Fra quando non sappiamo chi siete".