Il certificato da mostrare a chi lo ha già - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 27 luglio 2022) Simone Arminio Erre - emme - enne, esse - emme - enne. "Emme, non enne! Aspetti, faccio lo spelling: Roma, Milano, Napoli. Savona, Milano, Napoli..." È il mio codice fiscale e, come troppi italiani, l'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Simone Arminio Erre - emme - enne, esse - emme - enne. "Emme, non enne! Aspetti, faccio lo spelling: Roma, Milano, Napoli. Savona, Milano, Napoli..." È il mio codice fiscale e, come troppi italiani, l'...

SindacodelMale : @Ivan_Grieco Se #Meloni dovesse mai accettare di venirvi a trovare in studio, vi prego di porle la seguente domanda… - Covidioti : @rickshady @Adriana57201591 @GiorgiaMeloni Se devi mostrare un certificato che fino al giorno prima non serviva, no… - Gilgam3sh_fate : @jackcasablancaa @AntonelloAng meno mostruoso se invece di mostrare un QR code sul cellulare, prima di andare al ri… - gianni_berti : @ChiaraAndrea_B Comunque il ragazzo potrà raccontare ai nipoti di essersi cagato in mano e, in caso di dubbio, most… - andrefass1 : @lorenzopallotti @romeoagresti @GoalItalia Non c’è nessun obbligo di mostrare certificato vaccinale negli usa. Hann… -