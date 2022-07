Elezioni, vertice centrodestra: accordo pieno su premiership e collegi (Di mercoledì 27 luglio 2022) I leader del centrodestra hanno raggiunto "pieno accordo" sulla questione della premiership e anche su come ripartire le candidature nei 221 collegi uninominali, "in base al consenso attribuito ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) I leader delhanno raggiunto "" sulla questione dellae anche su come ripartire le candidature nei 221uninominali, "in base al consenso attribuito ai ...

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte smentisce i retroscena su Grillo: “Nessun aut aut”. In corso vertice di centrodestra:… - fanpage : 'Tra me e Beppe Grillo non c'è stata nessuna telefonata ieri sera' Il presidente del M5s Giuseppe Conte smentisce i… - fanpage : #ElezioniPolitiche2022 Mara Carfagna lascia il gruppo di Forza Italia alla Camera e passa al Misto: lo ha comunic… - GiorgiaPremier : RT @MediasetTgcom24: Vertice centrodestra: accordo pieno su premiership e collegi #elezioni #meloni #forzaitalia #giorgiameloni #letta htt… - Candid_S_Voce : Intesa al vertice di centrodestra: 'Chi prende più voti indica il premier' - -