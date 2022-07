Dalla Spagna: Neymar indagato per frode, rischia due anni di carcere (Di mercoledì 27 luglio 2022) Notizia choc Dalla Spagna: l'attaccante del Psg Neymar rischia il carcere per frode. El Pais riporta che è in corso un'indagine... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Notizia choc: l'attaccante del Psgilper. El Pais riporta che è in corso un'indagine...

MartaDj1 : RT @cmdotcom: Dalla Spagna: #Neymar indagato per frode, rischia due anni di carcere - felipegt182 : RT @cmdotcom: Dalla Spagna: #Neymar indagato per frode, rischia due anni di carcere - TSconti : @ProfCampagna Saluti dalla Francia che ce li porta indietro e dalla Spagna che li spara Sono comunisti o fascisti?… - hbk_89 : RT @cmdotcom: Dalla Spagna: #Neymar indagato per frode, rischia due anni di carcere - cmdotcom : Dalla Spagna: #Neymar indagato per frode, rischia due anni di carcere -