Chris Rock sullo schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022: "Mi ha ferito, ma non sono una vittima" (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'attore Chris Rock ha parlato durante un suo spettacolo dello schiaffo ricevuto da Will Smith sul palco degli Oscar 2022. Chris Rock ha commentato lo schiaffo ricevuto da Will Smith sul palco degli Oscar 2022 durante uno dei suoi monologhi. L'attore ha affrontato la questione mentre era sul palco del PNC Bank Arts Center di Holmdel, New Jersey, durante il suo tour con Kevin Hart. Rivolgendosi al pubblico, Chris Rock ha dichiarato: "Chiunque abbia detto che la parole feriscono non ha mai preso un pugno in faccia". La star della comicità ha però ribadito: "Non sono una vittima. Sì, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'attoreha parlato durante un suo spettacolo delloricevuto dasul palco degliha commentato loricevuto dasul palco deglidurante uno dei suoi monologhi. L'attore ha affrontato la questione mentre era sul palco del PNC Bank Arts Center di Holmdel, New Jersey, durante il suo tour con Kevin Hart. Rivolgendosi al pubblico,ha dichiarato: "Chiunque abbia detto che la parole feriscono non ha mai preso un pugno in faccia". La star della comicità ha però ribadito: "Nonuna. Sì, ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Chris Rock parla per la prima volta dello schiaffo di Will Smith agli Oscar: «Le parole fanno male? Non come i pugni in faccia… - BestMovieItalia : Chris Rock torna a parlare dello schiaffo di Will Smith. E chiarisce definitivamente il suo pensiero - - leggoit : Chris Rock parla per la prima volta dello schiaffo di Will Smith agli Oscar: «Le parole fanno male? Non come i pugn… - Cuckoldov : @CarljohnsonAcm6 Rispetto a 1999 è leggermente diverso ma è assolutamente in linea con quel disco, peccato solo per… - 00frenky00 : Lars von Trier e Nicolas Winding Refn a #Venezia79 con due miniserie. Manco il tempo di scriverlo e sento 'Chris Rock al Lido'. -