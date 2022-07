Charlie Chester | le balle climatiche e ByoBlu

Leggi su butac

(Di mercoledì 27 luglio 2022) BUTAC è scettico su tutto, ed è per questo che sono circa dieci anni che suggerisce a chiunque ci legga di controllare le fonti, sia quelle delle notizie che ci segnalate sia quelle che usiamo noi stessi per fare fact-checking. BUTAC è scettico e da sempre non si fida dei media, poco conta che siano “mainstream” o di nicchia, come chi ha pubblicato questo titolo:: ECCO COME I MEDIA COSTRUISCONO EMERGENZE I media costruiscono notizie? Sì, può succedere che lo facciano, come condividono sciocchezze è possibile che si prestino anche a “costruire emergenze”. Ma, come sempre, per poter decidere dove stiano i fatti bisogna prima verificarli. Il titolone sulle emergenze viene da un articolo di, con la firma di Francesco Franz Becchi: il 22 luglio ci viene così raccontata la storia dell’emergenza ambientale. Scrive ...