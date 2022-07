Addio a sorpresa in casa Palermo: fanno entrambi le valigie! (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nemmeno il tempo di festeggiare l’arrivo della nuova proprietà araba in terra sicula, ed ecco che il Palermo si prepara, a sorpresa, a salutare due delle principali figure all’interno dell’ambiente rosanero. Notizia arrivata nel tardo pomeriggio, ma che ha scosso e sconcertato tutti i tifosi del Palermo: il direttore sportivo Renzo Castagnini, e l’allenatore Silvio Baldini hanno deciso di non continuare la loro avventura all’interno della società palermitana. Silvio Baldini Palermo Confermato anche da Gianluca di Marzio attraverso un post sulla sua pagina web, la strada che collegava Baldini e Castagnini a Palermo è in procinto di essere dismessa. Dopo la straordinaria stagione appena conclusa, che ha visto il ritorno nella serie cadetta del Palermo, le tensioni di questi ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nemmeno il tempo di festeggiare l’arrivo della nuova proprietà araba in terra sicula, ed ecco che ilsi prepara, a, a salutare due delle principali figure all’interno dell’ambiente rosanero. Notizia arrivata nel tardo pomeriggio, ma che ha scosso e sconcertato tutti i tifosi del: il direttore sportivo Renzo Castagnini, e l’allenatore Silvio Baldini hanno deciso di non continuare la loro avventura all’interno della società palermitana. Silvio BaldiniConfermato anche da Gianluca di Marzio attraverso un post sulla sua pagina web, la strada che collegava Baldini e Castagnini aè in procinto di essere dismessa. Dopo la straordinaria stagione appena conclusa, che ha visto il ritorno nella serie cadetta del, le tensioni di questi ...

