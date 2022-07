Werner Juve, il retroscena: rifiutato lo scambio con De Ligt (Di martedì 26 luglio 2022) Werner Juve, ilretroscena: il club bianconero ha rifiutato uno scambio con Matthijs De Ligt per l’attaccante tedesco Nelle ultime ore si è tornato a parlare di Timo Werner per rinforzare l’attacco della Juventus in vista della prossima stagione. Con il Chelsea si era già discusso del tedesco nell’operazione che avrebbe potuto portare a Londra Matthijs De Ligt, poi invece passato al Bayern Monaco. Secondo quanto riferito da Christian Falk di Sport BILD, in passato il club bianconero ha rifiutato lo scambio proposto dai londinesi, con il centravanti ex Lipsia offerto per arrivare a de Ligt. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022), il: il club bianconero haunocon Matthijs Deper l’attaccante tedesco Nelle ultime ore si è tornato a parlare di Timoper rinforzare l’attacco dellantus in vista della prossima stagione. Con il Chelsea si era già discusso del tedesco nell’operazione che avrebbe potuto portare a Londra Matthijs De, poi invece passato al Bayern Monaco. Secondo quanto riferito da Christian Falk di Sport BILD, in passato il club bianconero haloproposto dai londinesi, con il centravanti ex Lipsia offerto per arrivare a de. L'articolo proviene da Calcio News 24.

