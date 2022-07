Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2022 ore 16:30 (Di martedì 26 luglio 2022) Viabilità DEL 26 LUGLIO 2022 ORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCIDENTE RISOLTO IN CARREGGIATA INTERNA, PERMANGONO RALLENTAMENTI RESIDUI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIA DI CASAL DEL MARMO, MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E A24 E, AVANTI ANCORA, IN PROSSIMITÀ CON LA DIRAMAZIONE Roma-NORD. RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA. INFINE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA Viabilità, RICORDIAMO CHE SONO PARTITI IERI I CANTIERI SULLA VIA PONTINA, SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA, PER LA MANUTENZIONE AI CARTELLI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 luglio 2022)DEL 26 LUGLIOORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCIDENTE RISOLTO IN CARREGGIATA INTERNA, PERMANGONO RALLENTAMENTI RESIDUI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIA DI CASAL DEL MARMO, MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E A24 E, AVANTI ANCORA, IN PROSSIMITÀ CON LA DIRAMAZIONE-NORD. RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA. INFINE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE SONO PARTITI IERI I CANTIERI SULLA VIA PONTINA, SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA, PER LA MANUTENZIONE AI CARTELLI ...

