Urbano Cairo | “Il calcio deve ripensarsi | siamo ad un livello esagerato”

(Di martedì 26 luglio 2022) “Iloggiarrivati a un. Già prima del Covid i conti non andavano bene, oggi ancora di più. Ripena quando ilitaliano valeva 900 milioni di euro di diritti televisivi: secondi solo dietro l’Inghilterra. Tutti gli altri, dalla Spagna alla Germania, erano dietro. Però nonriusciti ad avere la capacità di capire cosa andava fatto per diffondere ilitaliano nel mondo. Cosa che invece ha fatto la Spagna“. Queste le parole di, presidente di Rcs e del Torino FC, intervenendo alla presentazione della quinta edizione del Festival dello sport, organizzato da Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, in ...

Calcio italiano, così non va. Il presidente di Rcs e del Torino lancia un segnale di allarme in occasione della presentazione del Festival in programma dal 22 al 25 settembre: "Il calcio italiano va ripensato, siamo arrivati a un livello esagerato". La caduta del governo Draghi ha preso in contropiede i talk, ma La7 non si è tirata indietro. La rete diretta da ha deciso di rivedere i palinsesti per permettere ai telespettatori di seguire al meglio la campagna elettorale, prima, e il voto poi. Quest'ultimo arriverà il 25 settembre, poco prima ...